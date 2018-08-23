В акимате прокомментировали последствия празднования Курбан айта в Капшагае

Пользователи соцсетей выложили видео бараньих шкур и луж запекшейся крови, оставшихся после праздника.

Видео бараньих шкур и кишок, оставленных капшагайцами на месте жертвоприношения во время празднования Курбан айта, журналисту Zakon.kz прокомментировали в акимате Алматинской области.

Видеоролик со множеством разбросанных бараньих шкур, кишок и лужами запекшейся крови был опубликован на странице Facebook. Голос за кадром комментирует вид ландшафта и запах, оставшиеся после праздника и задается закономерным вопросом о том, куда смотрят соответствующие службы, ответственные за чистоту и порядок в городе.

Прокомментировать сложившуюся ситуацию согласился пресс-секретарь акима Алматинской области Галымурат Жукел. Он признал, что действительно в первый день празднования Курбан айта в Капшагае был такой инцидент. Но его последствия были ликвидированы в считанные часы.

«После того, как мы обнаружили данный пост в Facebook, сразу отправили туда соответствующие городские службы. Все убрали, почистили и сделали замечания ряду лиц, которые позволили себе данное деяние. Вы знаете, что ежегодно мы определяем места, где можно производить жертвоприношение. Эти места заранее определены, озвучены в СМИ и озвучены для имамов, чтобы они на утреннем намазе сообщили об этом верующим. Но, к сожалению, несмотря на это, такой инцидент имел место. В виду праздника штрафовать никого не стали, но предупреждение сделали. А то место, которое было испорчено, сразу почистили», – сообщил Г. Жукел.

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