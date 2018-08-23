Сагинтаев встретился с Послом США в Казахстане

В ходе встречи обсуждены планы работ по дальнейшему наращиванию деловых связей между странами.

Сегодня в Үкімет үйі Премьер-Министр Республики Казахстан Бакытжан Сагинтаев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Соединенных Штатов Америки в РК Джорджем Кролом. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на официальный сайт главы правительства.

В ходе встречи обсуждены актуальные вопросы двустороннего сотрудничества в сферах экономики, торговли и инвестиций, укрепления дружеских взаимоотношений. Также подведены итоги дипломатической миссии посла Дж. Крола в Казахстане.

«После визита нашего Главы государства Н. Назарбаева в Вашингтон контакты укрепились еще сильнее. В целом, за время работы экономическая составляющая наших взаимоотношений вышла на более высокий уровень», — сказал Премьер-Министр Бакытжан Сагинтаев.

На сегодняшний день двусторонние отношения между Казахстаном и США выведены на уровень расширенного стратегического партнерства. По итогам рабочей поездки Премьер-Министра РК Б. Сагинтаева в Калифорнию и Нью-Йорк, которая состоялась в апреле прошлого года, в Сан-Франциско было открыто Генконсульство, где по линии цифровизации работают объединенные представительства компаний «Зерде», «Астана хаб», технопарка «Алатау». В рамках работы Генконсульства развивается сотрудничество Казахстана с юго-западом США, в т.ч. с ведущими американскими компаниями, расположенными в Кремниевой долине.

Кроме того, в ходе встречи обсуждены планы работ по дальнейшему наращиванию деловых связей между странами.

В свою очередь, Дж. Крол подчеркнул особую роль и стратегию Президента Казахстана Н. Назарбаева в развитии и укреплении дружеских взаимоотношений со всеми государствами.

«Роль, которую играет Казахстан в Совете Безопасности ООН, имеет огромный эффект. Казахстан – эта страна, которая 26 лет назад была в составе Советского Союза, а сейчас является лидирующей страной в регионе и в мире в целом. Политика Вашего Президента к соседним странам очень важна для стабилизации отношений», — сказал посол США в Казахстане.

Дж. Крол работает Послом Соединенных Штатов Америки в Республике Казахстан с 8 января 2015 г.

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