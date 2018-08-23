Очередная конференция «QazTalks» прошла в Костанае

В новом формате площадка охватит шесть концептуальных основ программной статьи и будет сопровождаться выступлениями представителей научного сообщества, меценатов и представителей гражданского общества.

Уже во второй раз данное мероприятие собирает спикеров на специальной диалоговой площадке, где каждому предоставляется возможность найти новые научно-обоснованные формы, стратегии и решения актуальных вопросов реализации программы «Рухани жаңғыру».

По замыслу организаторов в лице Костанайского областного управления внутренней политики, в таком формате площадка охватит шесть концептуальных основ программной статьи и будет сопровождаться выступлениями представителей научного сообщества, меценатов и представителей гражданского общества.

- Мы рады, что после первого заседания в адрес организаторов поступило большое количество отзывов о конференции и рекомендаций, что является показателем верного направления нашей работы, - отметил в приветственном слове руководитель Костанайского областного управления внутренней политики Марат Журкабаев. - Сегодня на повестку дня мы вынесли вопрос о сохранении национальной культуры и идентичности в условия полиэтничности государства. Данный вопрос является весьма актуальным и важным. Так как в ходе реализации программы «Рухани жаңғыру» мы столкнулись с мнением, что сохранение национальной культуры основывается на сохранности исторических памятников и восстановлении мавзолеев. Однако необходимо понимать, что данная работа является лишь частью.

В этот раз перед аудиторией из числа молодежи, госслужащих, представителей интеллигенции выступили кандидат исторических наук Валерий Вишниченко, доктор исторических наук Еркин Абиль, член областного клуба «Тілдарын» Наталья Рамазанова. Каждому из спикеров давалось по 10-15 минут на выступление, после чего можно было узнать ответы на вопросы, которые аудитория задала большое количество.

- Это очень интересный и увлекательный формат для дискуссии, - отметил в своем выступлении Валерий Вишниченко. - Нам важно понимать суть имеющихся проблем сейчас в обществе. Мы единая молодая и растущая нация, которой еще очень много предстоит работать над построением казахстанской идентичности. Главное направление, по которому мы движемся - это формирование нации единого будущего без разделения по национальному признаку.

Стоит отметить, что по итогам каждой конференции предполагается выработка инициативных проектов гражданского общества, направленных на укрепление у казахстанцев гражданской активности и чувства ответственности за судьбу Малой Родины. Итоги реализации таких проектов будут презентованы на каждой последующей конференции.

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