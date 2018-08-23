В Алматы начались сборы офицеров запаса

За военнообязанными сохраняются место работы и зарплата.

В Алматы началась работа по отбору военнообязанных – офицеров запаса для прохождения учебных воинских сборов по подготовке специалистов и совершенствованию воинских знаний, сообщает Zakon.kz.

На воинские сборы, которые пройдут с 12 сентября по 11 октября, Департаментом по делам обороны Алматы и его структурными подразделениями привлекается более 60 человек из города.

Одним из важных элементов сборовых мероприятий являются условия проживания и компенсация заработной платы работающим гражданам. Как сообщили в ДДО, обеспечение продовольственным пайком и вещевым имуществом будет проводиться за счет средств Министерства обороны.

За военнообязанными, призванными на период сборов, включая и время следования в пути до воинской части и обратно, сохраняется место работы, занимаемая должность, им выплачивается средняя месячная заработная плата за счет республиканского бюджета.

Сборы пройдут на базе Военного института Сухопутных войск и Военно-инженерного института радиоэлектроники и связи по подготовке командиров взводов инженерно-теxнического обеспечения и специалистов войск противовоздушной обороны, командиров артиллерийскиx и минометныx взводов.

Военнообязанным, успешно закончившим обучение на сборах и получившим положительную характеристику, будут присвоены очередные воинские звания. А пока они все будут находиться на казарменном положении.

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