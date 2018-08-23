Полиция Алматы пресекла ночные гонки на аль-Фараби

По результатам три машины были водворены на штрафстоянку.

Полицейские Алматы пресекли ночные гонки на проспекте аль-Фараби, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД южной столицы.

Как рассказали в ДВД, в начале десятого ночи на проспекте аль-Фараби за ряд правонарушений экипажем специализированного батальона остановлена автомашина марки Mercedes.

Была дана команда на задержание автомашины, которая передвигалась по проспекту аль-Фараби в западном направлении на большой скорости, водитель производил маневрирования, создавая аварийную ситуацию другим участникам дорожного движения. Ночной поисковой группой путь данному транспорту средству был блокирован.

«На водителя Турарбек А.М., 1998 г.р., было составлено четыре административных протокола за нарушения ПДД: по ст. 606 ч.2 - создание аварийной ситуации, по ст. 230 ч. 1 - отсутствие страхового полиса, еще два протокола - по ст. 595 ч. 1, нарушение правил маневрирования. Далее при водворении этого авто на специализированную штрафную стоянку в багажнике было обнаружено два поддельных госномера 007HML01. Водитель Турарбек А.М. пояснил, что приобрел данные номерные знаки в Российской Федерации», - информировал начальник Управления административной полиции ДВД города Алматы полковник полиции Жандос Мураталиев.

Также, по данным адмполиции, по проспекту аль-Фараби были составлены семь административных протоколов за нарушения ПДД другими водителями, преимущественно за остановку в запрещенном месте и маневрирование. Один из водителей двигался без регистрационного номера и документов.

Три транспортных средства были водворены на спецстоянку.

Фото: пресс-служба ДВД Алматы

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