ДВД: В Алматы установили два факта торговли людьми

Сотрудники полиции выявляют случаи проституции, торговли несовершеннолетними.

Сотрудники УБОП ДВД Алматы с начала текущего года выявили 28 преступлений, связанных с трафиком людей, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Из них 16 фактов – это организация и содержания притонов для занятия проституцией, пять случаев вовлечения в занятие проституцией, дважды - вовлечение несовершеннолетней в занятие проституцией, три факта торговли несовершеннолетними и два факта торговли людьми.

По всем уголовным делам проводились комплексные оперативно-розыскные мероприятия, а также следственные действия. Все данные уголовные дела имеют судебную перспективу. Задержанные лица по линии трафика людей и сопутствующих преступлений в обязательном порядке выставляются на оперативно-профилактический учет, сообщили в полиции.

Кроме того, на постоянной основе проводятся оперативно-розыскные мероприятия с целью выявления лиц, предоставляющих помещения (квартиры и гостиницы) для занятия проституцией, которые в последующем привлекаются к ответственности по ст. 450 КРКоАП, материалы направляются в специализированный межрайонный административный суд города Алматы.

При этом в текущем году полиция выявила 65 лиц из числа граждан ближнего зарубежья, оказывающих интимные услуги, еще 154 подданных других государств привлечены к административной ответственности за приставание к гражданам в общественных местах.

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