Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Азиатские игры-2018: Бублик и Евсеев в финале

В миксте Анна Данилина вместе с Александром Недовесовым вышли в полуфинал Азиатских игр.

Фото : Федерация Тенниса Казахстана23 августа 2018, 18:47

Казахстанцы Денис Евсеев и Александр Бублик вышли в финал парного разряда, одолев в полуфинале японцев Йосуке Ватануки и Ю Ито - 6:4, 6:7, 10:7. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.

Также в четвертьфинале турнира Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина победили китаянок Юн Дуан и Яфань Ванг со счётом 2:6, 6:3, 10:5. Тем самым наши теннисистки обеспечили себе медаль в парном разряде.

В миксте Анна Данилина вместе с Александром Недовесовым вышли в полуфинал Азиатских игр. В четвертьфинале Недовесов и Данилина уверенно переиграли теннисистов из Японии Учимао Ясутаку и Нинамою Макоту со счётом 6:1,6:4.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты