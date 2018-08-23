Азиатские игры-2018: Бублик и Евсеев в финале

В миксте Анна Данилина вместе с Александром Недовесовым вышли в полуфинал Азиатских игр.

Казахстанцы Денис Евсеев и Александр Бублик вышли в финал парного разряда, одолев в полуфинале японцев Йосуке Ватануки и Ю Ито - 6:4, 6:7, 10:7. Об этом сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу Федерации Тенниса Казахстана.

Также в четвертьфинале турнира Гозаль Айнитдинова и Анна Данилина победили китаянок Юн Дуан и Яфань Ванг со счётом 2:6, 6:3, 10:5. Тем самым наши теннисистки обеспечили себе медаль в парном разряде.

В миксте Анна Данилина вместе с Александром Недовесовым вышли в полуфинал Азиатских игр. В четвертьфинале Недовесов и Данилина уверенно переиграли теннисистов из Японии Учимао Ясутаку и Нинамою Макоту со счётом 6:1,6:4.

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