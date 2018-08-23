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На участках трех трасс Казахстана начнут взимать плату с сентября

Пока все процессы будут проводиться в тестовом режиме.

Фото : inform.kz23 августа 2018, 19:06

В рамках Государственной программы инфраструктурного развития «Нұрлы Жол» на 2015-2019 годы запланировано внедрение системы взимания платы на автомобильных дорогах республиканского значения, передает корреспондент ИА «Казинформ».

«Плата будет взиматься на 27% дорог республиканского значения. То есть это составляет 6,5 тыс. км», - сказал заместитель председателя правления АО «НК «Қазавтожол» Темирхан Мендыгалиев на пресс-конференции в СЦК.

Он отметил, что в настоящее время ведутся работы по строительству системы взимания платы на участках трасс «Астана - Темиртау», «Алматы - Капшагай» и «Алматы - Хоргос». В сентябре текущего года планируется запустить систему в тестовую эксплуатацию.


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