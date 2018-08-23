КазНУ отказался от подготовки педагогов

По словам ректора, для этого в Алматы достаточно других профильных институтов и университетов.

Казахский национальный университет имени аль-Фараби больше не будет заниматься подготовкой педагогов, сообщил ректор вуза Галымкаир Мутанов, передаёт BNews.kz.

"В последние годы мы отказываемся от педагогических специальностей. Вы знаете, что для этого есть профильные институты: педагогический университет имени Абая, Женский педагогический институт. Это не наш профиль. Наш профиль - это университетские специалисты. Но, к сожалению, студенты идут и идут. Говорят: "Наша мечта - учиться в КазНУ". Многим мы отказали, но нашлись и такие, которые легли у порога и говорили, что "никуда не уйдем". Пришлось их принять. В следующем году принимать уже не будем", - сообщил Мутанов.

Также ректор отметил, что многие абитуриенты продолжают выбирать специальности "Юриспруденция", "Экономика". В связи с большим количеством поступающих зачастую и обладатели знака "Алтын белгi" остаются без грантов.

Вместе с тем, в последние годы возросла популярность IT-специальностей. К примеру, с этого года в вузе открыли новый факультет, где обучают таким специальностям, как как "Электронная коммерция", "Вычислительная лингвистика", "Big Data", "Искусственный интеллект и анализ данных".

"Сегодня многие государства переходят на цифровой формат и студенты это понимают. Я считаю, эти специальности поднимут Казахстан на новый качественный уровень", - добавил он.

Отметим, в этом году на грант в КазНУ им. аль-Фараби поступили около семи тысяч студентов.

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