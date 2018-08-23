Как прошел Курбан айт в Алматы

Праздничная атмосфера с национальным колоритом чувствовалась всюду.

На территории Центральной мечети г. Алматы с размахом отметили священный праздник Курбан айт, сообщает Zakon.kz.

Перед началом торжества в первый день главный имам Центральной мечети Еркинбек кари Керимбекулы напомнил горожанам, что у мусульман есть два величайших праздника, дарованных Всевышним Аллахом, одним из которых является Курбан айт.

После завершения Айт намаза и чтения праздничной хутбы, эпицентр веселья переместился на аттракционы и игровые площадки, специально установленные для данного мероприятия при поддержке Управления по делам религий г. Алматы.

Праздничная атмосфера с национальным колоритом чувствовалась всюду: в большой юрте был накрыт дастархан, ломившийся от огромного количества бауырсаков, сладостей. На почетном месте сидели уважаемые аксакалы, а слова их благословений – бата были исполнены в лучших традициях великих акынов, жырау и биев казахского народа.



Пока аксакалы вели мудрые разговоры и оценивали кулинарное мастерство организаторов праздника, молодежь соревновалась на улице в национальных видах игр, ничем не уступая олимпийскому принципу: "Быстрее, выше, сильнее!".

Казахи славились своими батырами, в каждой казахской семье в каком-то поколении обязательно есть или молда или батыр. И в этот день наследие великих молда-ишанов и батыров степей проснулось в жилах джигитов, которые состязались по армрестлингу, меткости, ловкости и силе. Уже к полудню все новостные порталы страны облетела весть о рекорде двух батыров - Бауыржана Абдихайыма и Ильяса Жумай, которые совершили, соответственно, 505 и 510 приседаний с бараном на спине.



Не остались в стороне и маленькие гости, для них праздник, как правило, всегда должен быть сладким, поэтому сладостей было очень много и, разумеется, бесплатно. Каждый из них вдоволь накатался на поезде, порулил электромобиль и попрыгал на батуте. Более творческие дети нашли для себя развлечение в уголке художника, из под их кистей появлялись шедевральные художественные произведения. А над всей этой веселой толпой медленно прохаживались 2-х метровые сказочные персонажи в лице акробатов в национальных одеяниях, олицетворяя живые легенды казахских степей.

Праздник удался!

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