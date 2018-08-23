Зампред АДГСПК назвал самый коррумпированный госорган в Казахстане

Бектенов призвал Минфин усилить работу по искоренению коррупции.

23 августа в ходе заседания коллегии Министерства финансов РК заместитель председателя Агентства по делам государственной службы и противодействию коррупции Олжас Бектенов рассказал об имеющихся проблемных вопросах ведомства в сфере оказания госуслуг, соблюдения этических норм и антикоррупционного законодательства, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу АДГСПК РК.

«На сегодняшний день в Министерстве финансов сосредоточены полномочия по реализации государственной политики и контроля в сфере государственных закупок. При этом преступность в сфере госзакупок ежегодно имеет тенденцию к росту, и эта сфера традиционно является одной из самых коррумпированных», - отметил Олжас Бектенов, выступая на коллегии ведомства.

За истекший период в сфере госзакупок зарегистрировано 250 коррупционных преступлений, что в 2 раза больше, чем в прошлом году (122). Наблюдается рост количества осужденных лиц на 52% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Большинство коррупционных правонарушений в этой сфере связано с распределением тендеров, незаконным заключением договоров, подписанием фиктивных актов выполненных работ.

Заключение дополнительных соглашений к договорам госзакупок, большой удельный вес закупок из одного источника и завышение цен на работы, товары и услуги – обозначены часто встречающимися проблемами, создающими коррупционные риски в системе государственных закупок.

За последние четыре года Агентством по результатам проведенного мониторинга госзакупок выявлены факты завышения на общую сумму 8 млрд тенге. В результате принятых мер закупочные цены были снижены.

По словам заместителя председателя Агентства, на протяжении последних лет Министерство финансов входит в число наиболее коррумпированных государственных органов.

Если в 2016 году было зарегистрировано 69 уголовных правонарушений, то в 2017 году наблюдается рост почти в два раза (126). С начала текущего года зарегистрировано 56 фактов.

По данным Агентства, наибольшее количество фактов коррупции за последние два года совершено сотрудниками налоговой службы (110), таможенной (103) и службы экономических расследований (36). Выявлены систематические факты покровительства сотрудников таможенных служб субъектам теневой экономики. Только за последние месяцы Национальным бюро пресечены организованные схемы систематического получения взяток от предпринимателей в Туркестанской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Костанайской и других областях.

Каждое второе лицо из числа привлеченных за коррупцию сотрудников КГД - это работник налоговой службы (в 2016г. – 49 лиц, в 2017г. – 37, 7 мес.2018г. – 17). В этой сфере коррупционные схемы в основном связаны с покровительством теневому бизнесу. Такие факты выявляются практически каждый день во всех регионах страны.

Отмечен также высокий уровень коррупционных рисков при проведении налоговых проверок.

Коррупция не обошла стороной и органы Службы экономических расследований, которые призваны обеспечивать экономическую безопасность страны. Здесь с начала года к уголовной ответственности привлечены офицеры СЭР в Астане, Алматы, Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Северо-Казахстанской областях и других регионах.

С учетом повышенной коррупциогенности данной сферы зампред АДГСПК Олжас Бектенов отметил, что Агентством ближайшее время будет внесено на имя Министра финансов представление о рассмотрении персональной ответственности председателя Комитета государственных доходов.

Наряду с этим, озвучены ряд недостатков выявленных в сфере оказания государственных услуг. Согласно данным, в первом полугодии в Минфине при оказании 54 видов госуслуг выявлено более 700 фактов нарушений стандартов и регламентов государственных услуг.

Одной из причин низкого качества оказания госуслуг является несовершенство информационных систем. К примеру, нередко гражданам необоснованно выносятся уведомления о налоговой задолженности, хотя эти обязательства ими уже давно исполнены. В результате люди вынуждены обращаться непосредственно в органы госдоходов с предоставлением квитанций об оплате. В случаях, когда подтвердить их уплату не представляется возможным (утеря квитанций и других документов), налогоплательщик вынужден повторно платить налоги либо решать вопрос другими незаконными путями.

В завершение выступления Олжас Бектенов дал ряд конкретных рекомендаций, направленных на обеспечение максимальной прозрачности деятельности госоргана, усиления внутреннего контроля за качеством оказания госуслуг и устранения коррупционных рисков путем вовлечения представителей общественности.

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