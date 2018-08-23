В Сарыагашском районе Туркестанской области открылись две школы

Ликвидированы четыре аварийных школы и еще в четырех отменено трехсменное обучение.

Сегодня аким Туркестанской области Ж. Туймебаев с рабочим визитом побывал в Сарыагашском районе. Он принял участие в церемонии открытия средней школы на 600 мест в Акжарском сельском округе. Глава региона отметил заботу государства о дальнейшем развитии образования, которая выражается в строительстве новых очагов знания, и пожелал удачи педколлективу и учащимся, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу акима Туркестанской области.

Возведение данной школы, которую построило ТОО «АРТ Курылыс», началось в мае прошлого года. Объект сооружен на средства республиканского бюджета, затрачено 1414,7 млн тенге.

Состоялось также открытие дополнительного нового учебного корпуса на 300 мест при школе №71 в г. Сарыагаше сметной стоимостью 846,34 млн тенге. Подрядчик, ТОО «Лидер НК», начал строительство в мае прошлого года и завершил в августе нынешнего. Источником финансирования явился республиканский бюджет.

В школах Сарыагашского района ныне обучаются 47 634 ученика, 4 831 из них — ребята дошкольных подготовительных групп. Из 65 учреждений образования 57 находятся в типовых зданиях. В 11 школах построены новые и дополнительные учебные корпуса. В результате ликвидированы четыре аварийных школы и еще в четырех отменено трехсменное обучение.

Аким области посетил аллею «Саялы Сарыагаш» при въезде в райцентр и ознакомился с проектами по развитию инфраструктуры города Сарыагаша. Туймебаев дал акиму района конкретные задания по эффективному осуществлению намеченных мероприятий.

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