Проект курорта «Кок-Жайлау» вынесут на общественные слушания в октябре

Приступить к строительству курорта «Кок-Жайлау» планируется к 2020 году.

Площадь масштабного проекта по строительству семейного горнолыжного курорта «Кок-Жайлау» сократилась в 14 раз. Об этом заявил главный застройщик, директор компании «Almaty Mounatin Resort» Наиль Нуров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Ранее мы сократили общую площадь застройки курорта до 32 тыс. кв.м. Но, мы не остановились на этой цифре и нашли возможность урезать еще на 11 тыс. По сравнению с проектом 2014 года мы сократили площадь застройки в 14 раз. Это удалось сделать благодаря уменьшению площади застройки техзданий, сооружений горнолыжного обслуживания, ресторанов и гостиниц», - заявил Н. Нуров.

Также Н. Нуров озвучил дату сдачи технико-экономического обоснования (ТЭО) акимату города и обсуждения проекта на общественном совете города.

«Мы заканчиваем работу над ТЭО «Кок-Жайлау». Работа, достаточно, сложная и кропотливая. Возможно, вам покажется, что мы затянули. Но речь идет о масштабном проекте не только в рамках города, но и всей республики. 15 сентября наш консорциум приступает к сдаче ТЭО заказчику. Материалы ТЭО будут проходить независимую оценку австрийской компании ILF и созданной рабочей группы. Мы надеемся, что замечаний к проделанной нами работе будет немного. Это позволит нам уже в октябре выйти с защитой проекта на общественном совете Алматы и общественных слушаниях. Хочу отметить, мы сохраняем концепт проекта, чтобы курорт был не только современным, но и максимально ориентирован на доступность, а также минимум воздействовал на окружающую среду», - сказал Н. Нуров.

Ранее сообщалось, что приступить к строительству курорта «Кок-Жайлау» планируется к 2020 году. Горнолыжный комплекс будет разделен на две зоны: «Долина» и «Кумбель». В «Долине» будут проходить все круглогодичные активности, а также гостиница, ресторан и лыжная школа. На территории «Кумбель» расположится горнолыжный курорт и природная зона отдыха. По всему периметру курорта будут созданы пешеходные и велосипедные дорожки.

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