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Медаль на Азиаде принес Казахстану пловец Мусин

Он смог проявить себя на дистанции 50 метров баттерфляем.

Фото : inform.kz23 августа 2018, 20:45

Казахстанский пловец Адильбек Мусин завоевал бронзовую медаль на Азиатских играх-2018, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.

Он смог проявить себя на дистанции 50 метров баттерфляем. Мусин финишировал с результатом 23.73 секунды. В финальный заплыв Мусин также отобрался c третьим результатом.

"Спасибо всем, кто поддерживал меня, кто болел сегодня за нас. Результатом доволен. Немножко не хватило. Были мелкие технические недочеты. Будем работать дальше, постараемся все улучшить. Результат я свой улучшил: на этих Азиатских играх минимальную себе цель ставил – улучшить результаты. Поставил новые рекорды Казахстана. Еще раз спасибо всем за поддержку. Отдельное спасибо команде, тренерам и ребятам!",- сообщил Мусин.

Победил в этом виде программы олимпийский чемпион из Сингапуры Джозеф Скулинг - 23.61. Серебряную медаль завоевал китаец Пенг Ван - 23.65.

Команда плавания принесла уже вторую медаль в копилку сборной Казахстана. Ранее бронзовой наградой отметился Дмитрий Баландин.


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