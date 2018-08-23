Трамп оценил свои достижения на посту президента на "пять с плюсом"
Президент отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.
Фото : © AFP 2018 / Saul Loeb23 августа 2018, 20:57
Президент США Дональд Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за свои достижения на посту президента, передает РИА Новости.
"Я ставлю себе "пять с плюсом". Ни один президент не добился того, чего добился я за короткий срок", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Президент отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.
Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.
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