Трамп оценил свои достижения на посту президента на "пять с плюсом"

Президент отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.

Президент США Дональд Трамп заявил, что ставит себе наивысшую оценку за свои достижения на посту президента, передает РИА Новости.

"Я ставлю себе "пять с плюсом". Ни один президент не добился того, чего добился я за короткий срок", — заявил Трамп в интервью телеканалу Fox News. Президент отметил, что благодаря его действиям экономика США сейчас находится в лучшем состоянии за всю историю.

Ранее Трамп ввел пошлины на импорт стали и алюминия из большинства стран, включая Китай, страны ЕС и Россию. В ответ ряд стран объявили о собственных мерах. Так, Китай ввел пошлины на американскую сельскохозяйственную продукцию, преимущественно из штатов, где избиратели поддержали Трампа на выборах.

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