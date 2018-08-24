Два человека пострадали в ДТП в Алматы

Из-за погасших после аварии на перекрестке светофоров начали происходить новые столкновения.

Вечером в четверг, 23 августа, в Алматы столкнулись два автомобиля, пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.

Внедорожник Land Cruiser двигался по улице Джандосова в восточном направлении, Skoda – по Манаса на юг. По словам водителя Land Cruiser, водитель Skoda выехал на красный сигнал светофора.

От удара оба автомобиля вылетели на тротуар в сторону ГКБ 12. Попутно они снесли светофор.

Прибывшие на место медики оказали первую помощь водителю Land Cruiser, повредившему руку. Пассажирку Skoda госпитализировали.

Из-за того, что на перекрестке теперь не работает светофор, на дороге происходят новые столкновения.

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