Пассажирка мотоцикла пострадала в ДТП в Алматы

Одна авария спровоцировала другую.

23 августа в Алматы в результате ДТП пострадала девушка, находившаяся на пассажирском сиденье мотоцикла, передает корреспондент Zakon.kz.

Инцидент произошел на Саина, не доезжая улицы Толе би. В левом ряду произошла небольшая авария: автомобиль BMW врезался сзади в Toyota Land Cruiser Prado. Машины стояли на аварийке.

Вниз по Саина двигался поток машин. Как рассказал водитель Lexus, он ехал по Саина, перед ним была BMW. Водитель BMW, увидев впереди аварию, резко затормозил, чтобы избежать столкновения. Водитель Lexus также притормозил, после чего услышал сзади шум, затем справа от машины приземлился мотоциклист.

Выяснилось, что водитель мотоцикла увидел, что ехавшие перед ним машины останавливаются, но не успел затормозить. По байкерской привычке он положил мотоцикл набок, что помогло избежать более серьезных травм. Во время движения байк лишь слегка зацепил задний бампер Lexus.

Сам мотоциклист серьезных травм не получил. Находившаяся на пассажирском сиденье девушка была госпитализирована.

Из-за двух ДТП на Саина образовалась пробка.

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