Тренер Головкина сравнил «Канело» с испуганной крысой

Абель Санчес хвалит Усика и не верит в Деревянченко.

Известный американский тренер Абель Санчес дал телефонное интервью телеканалу HBO, в котором поведал о настроении чемпиона мира в среднем весе казахстанца Геннадия Головкина (38-0-1, 34 КО), об ожиданиях от действий в ринге Канело Альвареса (49-1-2, 34 КО), поделился мнением о будущем поединке за вакантный титул IBF в среднем весе между американцем Дэниелом Джейкобсом (34-2, 29 КО) и украинцем Сергеем Деревянченко (12-0, 10 КО), а также рассказал о прошедшем финале Всемирной боксёрской суперсерии между Александром Усиком (15-0, 11 КО) и Муратом Гассиевым (26-1, 19 КО). Об этом пишет vRINGe.com.

— Простой вопрос со сложным ответом. Какое сейчас настроение у Геннадия? Кажется, что он был несчастлив ещё до того, как рематч с Канело был перенесён.

— Он в отличном настроении. Его беспокоит то, что люди делают вид, что с Канело ничего не произошло. В лагере у него всё отлично: он выполняет программу, травит шутки, всё отлично.

— Есть ли у вас чувство, что Канело во второй раз будет драться по-другому?

— Нет. Я не думаю, что Канело человек чести и характера. Думаю, что он будет убегать, как испуганная крыса, точно так же, как это было в первом бою. Мы попытаемся улучшить свои действия, но это невозможно, если противник не хочет драться. Я ожидаю от него ещё одной беготни.

— Давайте переместим внимание на других топ-бойцов среднего веса. Пока ещё неофициально, но Дэниель Джейкобс будет драться с Сергеем Деревянченко за пояс, который забрали у Геннадия. Какие у вас мысли об этом бое?

— Я думаю, что это отличный поединок. К сожалению, Дэниел не выглядел так хорошо в последних двух поединках, как перед поединком с Головкиным. Я всё ещё думаю, что Джейкобс победит. Если бы я был в залах с ними, я бы сказал точнее. Некоторые парни в зале считают по-другому, мы разделились примерно 50 на 50. Я думаю, что Джейкобс победит, потому что я видел его бои и не думаю, что Деревянченко справится с ним. Это очень-очень хороший поединок.

— Вы вспоминали о других парнях в вашем зале. Один из них, Мурат Гассиев, боксировал в финале Суперсерии с Александром Усиком. Кажется, что Мурат не мог реагировать на ваши инструкции в углу. Это всё из-за того, что Усик был настолько хорош этой ночью?

— Абсолютно. Усик мастерски отбоксировал в том бою. Это был бой его жизни. Для Мурата это была кошмарная ночь, но он много чего взял из этого поединка. В этом бою сошлись боксёр с 25 любительскими поединками против золотого медалиста, который дрался по всему миру. Мурат же имел только поединки на местном уровне. Мы приняли этот поединок с пониманием, что мы не можем стать хуже, а только лучше. Ему всего лишь 24 года, и мы вернёмся сильнее.

— На этом турнире были хорошие бои, не только финал с Усиком.

— Да, стили делают бои. На этом турнире, к сожалению, матчмейкинг был не в нашу пользу из-за стилей противников. Перед тем, как встретиться, с Усиком, Мурат дрался, во-первых, с не такими мобильными парнями; во-вторых, не такими хорошими боксёрами; и в-третьих, с парнями, которые не имеют такого опыта, как Усик. У Александра была возможность делать то, что он делал, потому что эти парни были ниже его уровня. Усик прекрасно проводил поединки. Мне говорят, что мой парень плохо дрался. Мой парень пытался помешать выступлению Усика, который провёл прекрасный поединок.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!