Renault опрокинулся крышей на отбойник, пострадали двое
Авария произошла рядом с больницей.
В ночь на 24 августа в Алматы в результате ДТП с перевертышем пострадали два человека, передает корреспондент Zakon.kz.
Авария произошла на проспекте Райымбека, рядом с городской клинической больницей №7. По словам водителя Mazda 121, он ехал в среднем ряду. Сзади его догнал автомобиль Renault Logan, который предположительно двигался на высокой скорости и при очередном маневре задел Mazda.
От удара автомобили разлетелись в разные стороны. Renault вынесло на разделительный газон, машина залетела колесами на бордюр, перевернулась и упала крышей на отбойник.
Mazda отбило влево, она от удара подпрыгнула, чудом не перевернулась и боком и левыми колесами ударилась об асфальт, от чего их загнуло.
Прибывшие на место сотрудники скорой медицинской помощи госпитализировали водителя и пассажирку Renault.
В обстоятельствах аварии предстоит разобраться полиции.
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