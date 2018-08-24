В Алматы судят ОПГ таможенников-взяточников

За месяц они заработали на ввозе контрабанды 20 миллионов тенге.

В Алматы начался суд над таможенниками - участниками ОПГ. На скамье подсудимых - 9 сотрудников таможни "Алтынколь". По версии следствия, они незаконно пропускали фуры с товаром из Китая. За отдельную плату, разумеется. За месяц они заработали на ввозе контрабанды 20 миллионов тенге, передает Zakon.kz со ссылкой на телеканал «Алматы».

Главные фигуранты дела - Абай Азиханов и Бекжан Калдаманов - даже не руководители таможни, а лишь ведущие специалисты, по материалам дела полгода собирали ОПГ и налаживали контрабандную схему. Завербовать удалось 8 сотрудников пропускного пункта «Жаркент» на таможне «Алтынколь». Контрабанду они пропускали быстро, без пошлин и лишних документов, но по своим ставкам.

«Уплата взятки - в размере от 100 до 200 тенге за каждый килограмм незаконно ввозимого товара народного потребления за ускоренное перемещение товара через границу без уплаты таможенных пошлин. А в случае от отказа уплаты взятки, принудительно перемещали товар на склад временного хранения под предлогом обязательной уплаты таможенных пошлин либо привлекали к административной ответственности за нарушения» - сказал государственный обвинитель Сергей Горохов.

Буквально за месяц группировка сколотила на таком бизнесе 20 миллионов тенге. Правда доли распределяли неравномерно: старшим смен выплачивали по 150 тысяч за молчание, а самим исполнителям, пропускавшим фуры, доставалось всего по 50 тысяч тенге. Остальное делили два главаря банды.

«Ко мне подошел Кудрет и сказал, - «в ту смену я должен был передать вам деньги». И он передал», - признался подсудимый Мади Камал.

«Сколько он вам передал?», - спросил адвокат.

«150 тысяч тенге нам троим», - сказал подсудимый.

На процессе подсудимые были немногословны. На вопрос, почему закрывали глаза на ввоз контрабанды, ответили, что просто боялись потерять работу.

«Сказали, чтобы я не препятствовал проходу груза, товара. Если я буду каким-то образом препятствовать или мешать, тогда могут меня перевести на другой пост», - рассказал подсудимый Мади Камал.

Раскрыть группировку удалось спецагентам. Они внедрились в банду в качестве «постоянных клиентов», перевозивших товар.

Подсудимые проходят по двум статьям - создание ОПГ и получении взяток в крупных размерах с вымогательством. Им грозит от 10 до 15 лет лишения свободы. Напомню, в феврале этого года в Алматинской, Жамбылской и Южно-Казахстанской областях прошли спецоперации силовиков. Тогда задержали 35 человек и ликвидировали 8 группировок. Эта банда - одна из них.

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