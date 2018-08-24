«Астана» уступила АПОЭЛу в матче плей-офф Лиги Европы

Ответная игра пройдет в следующий четверг в 20:00 на «Астана Арене».

В матче плей-офф Лиги Европы «Астана» в Никосии уступила кипрскому АПОЭЛу — 0:1, передает Sports.kz.

Несмотря на проблемы в стане чемпиона Казахстана связанные с отсутствием главного тренера Романа Григорчука, на эту команду возлагаются большие надежды, так как она единственная, оставшаяся у страны в этом сезоне еврокубков.

Стартовый состав не стал неожиданным, в нем отсутствовал Марин Аничич, а на острие вышел Жуниор Кабананга. Гости долго не запрягали, уже на первой минуте Ласло Кляйнхайслер чуть не попал в ворота издали, а следом с острого угла мощно выстрелил Педро Энрике, хозяева ответили ударом головой в упор мимо ворот. После обмена моментами в первые десять минут, игра несколько успокоилась. Отличный прострел вдоль ворот Марина Томасова чуть не замкнул Кабананга. Роланд Шоллои дальним ударом чуть не попал низом в угол ворот, но мяч прошел мимо. После розыгрыша углового Педро Энрике выполнил прострел вдоль ворот, адресата не нашлось. Удар головой Томасова после штрафного мог быть голевым, но мяч в цель не попал, следом хорват получил снаряд справа и прошел к центру, выстрелив выше перекладины. Команды не останавливались, однако первый тайм завершился без голов.

Первые минуты второй половины прошли с небольшим натиском хозяев поля. «Астана» создала опасный момент, дальние удары подряд Ласло Кляйнхайслера и Ивана Маевского с трудом отбивал Бой Ватерман. На какое-то время киприоты зажали чемпиона Казахстана, которому приходилось отбиваться. Пришла пора делать замены, начал наставник хозяев поля, так как эту команду больше соперника не устраивал счет. Игра потихоньку шла к завершению, Григорий Бабаян неожиданно заменил активного Педро Энрике на молодого Бактиера Зайнутдинова, чуть не забившего сразу после выхода на поле. АПОЭЛ очень старался нагнетать в концовке, но сил было уже у игроков не так много, тем не менее, забить удалось, после штрафного мяч попал в штангу, а на добивании Кажу был первым — 1:0. Старались футболисты казахстанского клуба, но сравнять им не удалось. В итоге минимальное поражение, оставляющее хорошие шансы отыграться в Астане.

Ответная игра пройдет в следующий четверг в 20:00 на «Астана Арене».

АПОЭЛ (Никосия, Кипр) — «Астана» (Астана, Казахстан) 1:0 (0:0)

Гол: Кажу 78 (1:0)

Предупреждения: Лукас Соуза 84 — Кляйнхайслер 55, Педро Энрике 67, Рукавина 86

АПОЭЛ: Ватерман, Нсуэ, Кажу, Лукас Соуза, Шоллои, аль-Таамари (Эфрем 74), Захид (Гендзоглу 88), Нуну Мораиш, Вурос, Деллаторре (Гоочаннеиджад 62), Карлао

«Астана»: Эрич, Рукавина, Кляйнхайслер, Мужиков, Педро Энрике (Зайнутдинов 72), Томасов (Бейсебеков 90+1), Маевский, Малый, Кабананга (Янга 85), Постников, Шомко

Главный судья: Даниэль Зиберт (Германия)

23 августа. Никосия. ГСП.

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