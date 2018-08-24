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В медальном зачете Азиады Казахстан на 12 месте

Общее количество медалей выросло до 26.

Фото : SportX.kz24 августа 2018, 06:00

На Азиатских играх в Индонезии завершился очередной день. Несмотря на завоевание долгожданного второго «золота» - Казахстан в медальном зачете по-прежнему на 12 месте, сообщает СИА «SPORTINFORM».

Напомним, сегодня в активе казахстанских спортсменов пять медалей - вырванное в тяжелейшей борьбе «золото» велогонщика Алексея Луценко и четыре «бронзы». Таким образом, общее количество медалей выросло до 26 и по этому показателю наша страна входит в ТОП-6 после Китая (116), Японии (86), Кореи (63), Ирана (27) и Таиланда (26). По числу бронзовых наград Казахстан (18) и вовсе уступает только Японии (33), Корее (27) и Китаю (21).


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