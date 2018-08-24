Питт вынудил Джоли принять его условия по детям

Источник, близкий к семье, признался СМИ, что развод займет еще какое-то время.

Бракоразводный процесс самой яркой пары Голливуда наконец-то сдвинулся с мертвой точки. После двух лет судебных тяжб Анджелина Джоли все-таки сменила гнев на милость и согласилась на совместную опеку над детьми вместе с Брэдом Питтом. «Газета.Ru» рассказывает о том, как две звезды пожалели детей.

Стало известно, что Анджелина Джоли и ее бывший муж Брэд Питт достигли соглашения в вопросе опеки над их шестью детьми — об этом порталу ET сообщил источник, близкий к паре.

Согласно тому же источнику, ранее Джоли и Питт запланировали судебное слушание на тему опеки, но благодаря компромиссу в нем больше нет необходимости.

«Временную договоренность обе стороны одобрили после того, как это порекомендовал их эксперт по ценным бумагам», — подтвердил источник.

После этого стало известно, что Анджелина «наслаждается последней парой дней лета перед началом учебного года» и помогает детям восстановить отношения с отцом.

Второй источник сообщил ET о том, что вариант с временным соглашением рассматривался уже некоторое время, а постоянная договоренность все еще остается предметом обсуждения. Сейчас основным приоритетом экс-супругов остаются дети и их комфорт, а если родители из-за детей по очереди подают друг на друга в суд, о спокойной жизни речи идти не может.

СМИ начали говорить о борьбе Джоли и Питта за право опеки в начале августа, когда в ходе длительного бракоразводного процесса Анджелина обвинила бывшего мужа в том, что он не выплачивает никаких «значительных» алиментов в течение полутора лет.

Актриса решила не оставлять дело внутри семьи, а сразу обратиться в суд, чтобы у Питта не было другого выхода, кроме как выполнить указание судьи.

На следующий день после предъявленного обвинения адвокаты актера обратились в суд с ответным посланием — они заявили, что с момента расставания пары в сентябре 2016 года отец семейства выплатил Джоли более $9 млн.

«Ранее ответчик занял истцу $8 млн в качестве помощи в покупке ее нынешнего места жительства и заплатил более $1,3 млн по счетам в пользу истца и несовершеннолетних детей», — говорилось в ответном документе.

После внесения этого документа в материалы дела адвокаты Питта перешли в наступление — они обвинили Джоли и ее адвокатов в том, что ранее они не говорили о том, что Анджелина недовольна характером материальной помощи детям.

Внезапные жалобы на нехватку материальных выплат были расценены адвокатами актера как «расчет на усиление конфликта». Судя по материалам дела, защита Брэд Питта расценивает этот ход со стороны истицы как «завуалированную попытку манипулировать освещением дела в средствах массовой информации».

Адвокат Джоли Саманта Блей Дежин ответила, что требование ее клиентки было и абсолютно обоснованным, а сама Анджелина хотела сдвинуть процесс с мертвой точки и поскорее развестись. В заявлении Дежин написала: «Цель обращения Анджелины в том, чтобы добиться расторжения брака, что расчистит ей дорогу к новой жизни и позволит ей и Брэду вернуться к роли заботливых родителей своих детей».

В июне решением суда Анджелине Джоли было предписано обеспечить восстановление отношений между детьми и их отцом. С тех пор отец может видеться со пятью своими несовершеннолетними детьми, а 16-летний старший ребенок Мэддокс имеет право поступить в этой ситуации по своему усмотрению, потому что он уже вступил в сознательный возраст. Благодаря этому молодой человек способен сам регламентировать свое общение или его отсутствие с отцом.

Недавно источник, близкий к семье, признался СМИ, что развод займет еще какое-то время.

«Анджелина любит своих детей и хочет лучшего для них», — рассказал он.

Как ни иронично, наибольшую преграду для завершения дела представляет сама актриса, которая любит своих детей ровно настолько, чтобы просить у суда одиночную опеку над шестью детьми.

Многочисленные знакомые пытались убедить ее, что дети, которые растут в полной семье, как правило, гораздо счастливее, но она до сих пор уверена, в том, что сама способна предоставить им все необходимое. В том числе, четверым мальчикам-подросткам.

Судя по новому принятому решению, ожиданиям Анджелины так и не суждено сбыться, поэтому ей остается только смириться с тем, что суд не оставит опеку одной матери при живом и здравствующем отце. Особенно если это Брэд Питт.

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