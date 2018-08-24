Экоавтобусы запустят к Большому Алматинскому озеру

Привлекательность Алматы для иностранных туристов растет.

Территорию Большого Алматинского озера благоустроят. На участке возведут смотровую площадку, а въезд личного авто ограничат. Взамен запустят экоавтобусы. Это, как говорят в профильном управлении, сократит загрязнение окружающей среды и избавит туристов от пробок по дороге к БАО, сообщает zakon.kz со ссылкой на Almaty.tv.

«На этой неделе был представлен эскизный проект по БАО, где мы уже и с общественностью некоторой обсуждали. Сейчас после окончательного утверждения, мы уже будем выкупать, как Управление туризма, этот проект. А по действующему проекту, там будет три смотровые большие площадки. И от этих смотровых площадок полностью огорожено именно вот эта часть, куда нельзя выступать туристам и нашим жителям. И также будут беседки, урны, это все будет благоустроено», - сообщил руководитель Управления туризма и внешних связей г. Алматы Максат Кикимов.

К слову, привлекательность Алматы для иностранных туристов растет. По данным управления, за последний год мегаполис принял около полумиллиона гостей. Немалое их количество привлекает и событийный туризм. К примеру, в эти дни в Алматы проходит студенческий чемпионат мира по футзалу, кроме того, запланированы свыше ста грандиозных мероприятий ко Дню города - в том числе, крупные фестивали, гала-концерты и выставки.

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