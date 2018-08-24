Врачи прокомментировали состояние пострадавших в ДТП в Алматинской области

Состояние пациентов стабильное.

Трое пострадавших в результате опрокидывания пассажирского автобуса в Алматинской области все еще остаются в больницах. Среди них есть беременная женщина. Об этом сообщили в Илийской центральной районной больнице, передает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

ДТП произошло в среду на дороге, которая проходит через дамбу и ведет из Алматы к пригородному дачному поселку. Водитель маршрутного автобуса не справился с управлением, и машина опрокинулась в водоем. В тот момент в салоне находились 29 человек. Девятнадцать из них доставили в больницы. Среди них двое детей. Шестнадцать человек после осмотра врачами, отпустили домой. А вот четверых госпитализировали с тяжелыми травмами. Один из них позже отказался от лечения. Сейчас состояние троих - двух женщин и одного ребенка - врачи оценивают, как стабильное.

"У одной женщины перелом головки плечевой кости слева, у другой угроза прерывания беременности. В данный момент все пациенты находятся здесь у нас в районной больнице, на стационарном лечении. Лечение получают в полном объеме. Состояние пациентов стабильное", - говорит заместитель директора Илийской центральной районной больницы Гульзия Омарханова.

По факту аварии проводится досудебное расследование. В ходе него будет установлена причина происшествия. Автобус помещен на специализированную автостоянку.

"Предусмотрено статьей 345 УК РК. Расследование данного дела взято на контроль областным Управлением дознания. Назначен ряд экспертиз", - комментирует ситуацию представитель пресс-службы ДВД Алматинской области Кобейхан Нурахмет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!