Новосибирский вуз прикрыл обнаженные античные статуи из-за визита священнослужителей

После отъезда делегации скульптуры раздели обратно.

Сотрудники Новосибирского государственного университета архитектуры и дизайна перед прибытием делегации РПЦ прикрыли тканью обнаженные античные статуи в фойе первого этажа, пишет портал «НГС.НОВОСТИ».

По информации издания, скульптуры мужчин и женщин одели в нечто похожее на занавеску или скатерть, чтобы «не ранить чувства» священнослужителей.

Приезд представителей РПЦ был запланирован в рамках форума «Новосибирск — город безграничных возможностей», где на одном из мероприятий обсуждалась тема доступности храмов для инвалидов. После отъезда делегации скульптуры «раздели».

22 августа Совет по правам человека при президенте предложил внести правки в антиэкстремистское законодательство, чтобы в том числе перестать сажать россиян за оскорбление чувств верующих. Правозащитники отметили, что термины «религиозные взгляды» и «верующие» звучат абстрактно, и непонятно, считается ли правонарушением оскорбление чувств атеистов.

Источник: Lenta.ru

Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!