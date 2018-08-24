В Мангистау два человека попали в больницу после укуса каракурта

Оба пострадавших находятся в отделении токсикологии.

Оба пострадавших находятся в отделении токсикологии Мангистауской областной больницы (МОБ) в стабильном состоянии. Об этом сообщила Жайнагуль Ильясова, заместитель директора Мангистауской областной станции скорой и неотложной медицинской помощи, сообщает zakon.kz со ссылкой на ЛАДА.kz.

В первом случае подростка 2003 года рождения кардиобригада областной Скорой помощи доставила в отделение реанимации МОБ 16 августа без сознания из села Таушык.



Второй пострадавший 1992 года рождения обратился самостоятельно в Скорую помощь из поселка Приморский 21 августа.



Оба пострадавших находятся в отделении токсикологии в стабильном состоянии.



Чем опасен укус каракурта?

Укус каракурта — это реальная угроза для жизни и здоровья. По статистике, 4-6% укушенных пауком умирают. Ядовиты не только самки, но и самцы, и молодые особи. Но самки гораздо опаснее в том плане, что при укусе они выделяют больше яда. Главная опасность заключается в том, что люди не всегда сразу замечают укус каракурта, симптомы которого проявляются только через несколько минут. Кусают эти пауки не больно – как иголочка уколола. Яд же обладает нейротоксическим действием, поэтому у пострадавшего возникает резкая боль, особенно в области груди, живота, поясницы.

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