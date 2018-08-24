Василий Левит взял "золото" на турнире в Грозном

Казахстанцу противостоял россиянин Шамиль Мансуров.

Казахстанский тяжеловес Василий Левит одержал победу в международном турнире по боксу класса "А" памяти Ахмата-Хаджи Кадырова в Грозном, передает корреспондент Vesti.kz.



В поединке за "золото" 30-летний финалист Олимпиады-2016 встречался с соперником из России - Шамилем Мансуровым. Финальный поединок в категории до 91 килограмма продлился все три раунда и завершился победой Левита по очкам.

В весовой категории до 81 килограмма победителем состязания стал еще один казахстанец - Ерик Альжанов. В финале отечественный спортсмен должен боксировать с Имамом Хатаевым из России, но бой пока не состоялся.



Ранее бронзовым медалистом турнира в Грозном стал казахстанец Маулен Оскенбек, выступавший в категории до 69 килограммов.

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