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Адвокат Трампа предсказал восстание в США в случае импичмента

Ранее Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это приведёт к негативным последствиям для экономики.

Фото : Пульс-Планеты24724 августа 2018, 08:25

Американский народ поднимет мятеж в случае объявления импичмента президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил один из адвокатов американского лидера Рудольф Джулиани, сообщает RT.

«Объявить ему (Трампу. — RT) импичмент можно только по политическим причинам, а американский народ поднимет восстание против этого», — цитирует его Sky News.

Ранее Трамп заявил, что если ему объявят импичмент, это приведёт к негативным последствиям для экономики.

Ведущий эксперт Центра актуальной политики Виктор Олевич в беседе с НСН прокомментировал слова американского лидера об импичменте.


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