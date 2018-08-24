Кыргызстанец задержан за контрабанду бензина из Казахстана

Он пытался провезти 200 литров бензина без разрешительных документов.

Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытку провоза незадекларированного груза - горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, сообщает ИА «Кабар».

Гражданин Кыргызской Республики А.Р., 1975 г.р., на автомашине Mercedes-Benz установив дополнительные баки, пытался провезти из Казахстана в Кыргызстан 200 литров бензина без разрешительных документов.

После составления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.

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