Кыргызстанец задержан за контрабанду бензина из Казахстана
Он пытался провезти 200 литров бензина без разрешительных документов.
Фото : dongphuongpetro.vn24 августа 2018, 08:43
Пограничники контрольно-пропускного пункта «Чон-Капка-автодорожный» пресекли попытку провоза незадекларированного груза - горюче-смазочных материалов. Об этом сообщает Отдел по связям с общественностью и СМИ Государственной пограничной службы (ГПС) КР, сообщает ИА «Кабар».
Гражданин Кыргызской Республики А.Р., 1975 г.р., на автомашине Mercedes-Benz установив дополнительные баки, пытался провезти из Казахстана в Кыргызстан 200 литров бензина без разрешительных документов.
После составления соответствующих документов задержанный и груз переданы сотрудникам правоохранительных органов.
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