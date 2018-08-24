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Нигматулин подписал распоряжение о созыве совместного заседания палат парламента РК

Заседание состоится 1 сентября.

Фото : Пресс-служба Мажилиса24 августа 2018, 08:48

Председатель Мажилиса Парламента РК распорядился созвать совместное заседание палат парламента Республики Казахстан, сообщает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу аппарата Мажилиса.

"В соответствии с подпунктом 2) пункта 4 статьи 58 Конституции Республики Казахстан созвать совместное заседание палат Парламента Республики Казахстан 1 сентября 2018 года в 11 часов в городе Астане", - говорится в сообщении.


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