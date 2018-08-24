На 17% за год выросло производство круп в Казахстане

Казахстанские производители уверено покрывают внутренний спрос, и наращивают экспортную экспансию.

Производство круп в Казахстане за год выросло сразу на 17%. И если годом ранее самой дорогой крупой в стране была гречневая, то сейчас соотношение цен изменилось, сообщает Zakon.kz со ссылкой на исследование Energyprom.kz

Так, по итогам июля гречневая крупа стоила 256,5 тг за кг - это сразу на 29,7% меньше, чем годом ранее. В результате самой дорогой кашей стала овсянка - 317 тг за кг, +6,5% за год.

Пшено стоило 215,9 тг за кг (+4,4% за год), манная крупа - 214,1 тг за кг (+0,6%). Самой дешевой остается перловая крупа - 169,3 тг за кг (+2,6% год-к-году).

Стоимость риса к августу составляла в среднем по РК 298,5 тг за кг (+4,4% за год).

По итогам 7 месяцев в РК произвели 46,2 тысячи тонн крупы и муки грубого помола (+17,1% за год) и 103,4 тысячи тонн риса (+0,4% за год).

Рисоводство в стране сконцентрировано в Кызылординской области (94,6% от РК). Основные производители круп - Павлодарская область (40,7% от РК), ВКО (23,2%) и Астана (16,3%).

Казахстанские производители уверено покрывают внутренний спрос, и наращивают экспортную экспансию. По итогам I квартала собственное производство обеспечило сразу 95,9% спроса в секторе. Немного вырос и импорт - на 4,6%.

Тем временем, объемы поставок на внешние рынки по итогам января-марта текущего года выросли сразу на 26,4% за год.

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