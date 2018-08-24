Медведев получил спортивную травму

Характер и вид спорта, которым занимался премьер, не уточняются.

23 августа стало известно об отсутствии премьер-министра Дмитрия Медведева на рабочем месте более девяти дней подряд. Отмену официальных мероприятий в правительстве объяснили спортивной травмой, передает gazeta.ru.

В пресс-службе правительства подтвердили, что публичных мероприятий у премьер-министра в ближайшее время не планируется. «Травма, полученная во время занятий спортом, пока не позволяет премьеру проводить публичные мероприятия», — сказали в пресс-службе кабмина.

Характер травмы и вид спорта в Белом доме не уточняют. О спортивных увлечениях Дмитрия Медведева также не сообщается. Известно, что он увлекался бадминтоном. Но об этом виде спорта Медведев последний раз публично рассказывал, еще когда занимал должность президента страны.

«Эта такая игра, которая известна вроде бы почти всем. В бадминтон играют дома, на улице, в школьных и университетских залах. И, казалось бы, этот вид спорта знают все. Однако по-настоящему играть в бадминтон могут немногие», — говорил Дмитрий Медведев в октябре 2011 года.

Со временем сообщения о бадминтоне и велосипедах прекратились. Зато в августе 2015 кремлевская пресс-служба уже президента Владимира Путина сообщила о совместной тренировке с премьер-министром Дмитрием Медведевым в спортзале. После тренировки Путин и Медведев позавтракали на открытой террасе. Причем частично они приготовили еду самостоятельно. В частности, президент и премьер пожарили мясо на барбекю.

После 2015 года сообщения о спортивных увлечениях Дмитрия Медведева не появлялись вплоть до четверга, 23 августа 2018 года. В этот день телеграмм-каналы распространили информацию со ссылками на источники в правительстве о неожиданном исчезновении премьер-министра. По их данным, он последний раз появлялся на публике 14 августа. Тогда Медведев встретился с врио губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым.

Это не первая проблема премьер-министра со здоровьем. Также неожиданно Дмитрий Медведев, например, исчез из общественного поля зрения в марте 2017 года. Тогда причиной недельного отсутствия оказался грипп. Накануне президентских выборов такое «исчезновение» послужило поводом для слухов о скорой отставке главы кабмина.

Владимир Путин даже пошутил на одной из встреч с членами правительства о том, что они «Дмитрия Анатольевича не уберегли», имея в виду грипп. А Дмитрий Медведев не только доработал до конца президентского срока, но и был переназначен на премьерскую должность 8 мая 2018 года.

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