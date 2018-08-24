13 тыс. тонн нефти экспортировали в Кыргызстан предполагаемые участники ОПГ

Подсудимые в период с мая по декабрь 2016 года незаконно вывезли за пределы страны сырую нефть на общую сумму 1,4 млрд. тенге.

В Специализированном межрайонном суде по уголовным делам Актюбинской области под председательством судьи А.Сабырова продолжается судебный процесс по уголовному делу в отношении предполагаемых лидеров и участников транснациональной преступной группы, передает aktobenews.kz.

На скамье подсудимых соучредитель нефтеперерабатывающего завода ТОО «Актобе нефтепереработка» А.Кужагалиев, главный технолог Э.Утениязов, начальник отдела логистики и маркетинга этого же завода А.Кушкинбаев, директора ТОО «Inter Oil Export» С.Раев, и его заместитель гражданин Республики Беларусь С.Кунцевич.

Подсудимые в период с мая по декабрь 2016 года незаконно вывезли за пределы страны порядка 13 тыс. тонн сырой нефти, на общую сумму 1,4 млрд. тенге. Перевозка осуществлялась железнодорожным транспортом на завод ООО «Zhongda China Petrol Company LTD» до станции «Карабалта» (Республика Кыргызстан).

На прошлой неделе в суде выступили генеральный директор НПЗ ТОО «Актобе нефтепереработка» И.Тасмагамбетов, учредитель этого же завода Н.Амантурлин, бывшие бухгалтера ТОО «Inter Oil Export» Т.Позакшина, Д.Коржикова, З.Сакибекова и менеджер по продажам этого же предприятия А.Рулевский.

Так, генеральный директор завода И.Тасмагамбетов сообщил суду, что на заводе производство полностью контролировал лично подсудимый А.Кужагалиев. Указания А.Кужагалиева по контролю производства смеси нефтепродуктов «Oil Blend», под видом которого на экспорт вывозилась сырая нефть, выполняли его подчиненные главный технолог Э.Утениязов и начальник отдела логистики завода А.Кушкинбаев. Свидетель добавил, что стандарт на смесь нефтепродуктов «Oil Blend» не подписывал, документы с его подписью подделаны.

И.Тасмагамбетов рассказал, что решение о производстве смеси нефтепродуктов «Oil Blend» А.Кужагалиев принял единолично, данный вопрос с ним не согласовывал. Более того, он добавил, что производство смеси нефтепродуктов «Oil Blend» учитывая низкую доходность, является нерентабельным.

Другой свидетель Н.Амантурлин сообщил, что А.Кужагалиев в 2014 году инициировал разработку и производство смеси нефтепродуктов «Oil Blend». Со слов свидетеля, он был уволен с завода в принудительном порядке, потому что отказался подписывать стандарт данного продукта, который по физико-химическим показателям идентичен нефти.

Н.Амантурлин также подтвердил показания бывшего главного технолога А.Мисюрина, который ранее выступил в суде и отметил, что А.Кужагалиев требовал А.Мисюрина подписать стандарт на смесь нефтепродуктов «Oil Blend», но из-за отказа выполнить указание был вынужден уволиться с завода.

Бухгалтера ТОО «Inter Oil Export» Т.Позакшина, Д.Коржикова, З.Сакибекова и менеджер по продажам А.Рулевский рассказали суду, что С.Кунцевич управлял фирмой на основании доверенности, выданной директором предприятия С.Раевым. О том, что смесь является нефтью, свидетели узнали в ходе следственных действий.

Сотрудник КГД МФ РК М.Медеубаева сообщила участникам судебного процесса, что присвоила смеси нефтепродуктов «Oil Blend» нефтяной код ТН ВЭД и отметила, что выданный документ не является основанием для экспорта продукта за пределы Казахстана, так как он аналогичен нефти.

Напомним, в декабре 2016 года на территории Актюбинской области и в г.Актобе с участием сотрудников КНБ, НБПК и МВД РК проведена широкомасштабная спецоперация по пресечению преступлений в сфере нелегального оборота нефти, проведены обыска, в т.ч. на заводе ТОО «Актобе нефтепереработка». По результатам проведенных мероприятий виновные лица взяты под стражу в их числе гражданин Республики Беларусь С.Кунцевич. Материалы дела, состоят более чем из 100 томов.

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