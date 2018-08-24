Дожди с грозами пройдут в Казахстане в пятницу

Погоду без осадков прогнозируют на западе, юге и юго-востоке страны.

На север, центр и восток республики будет оказывать свое влияние циклон и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы, в связи, с чем пройдут дожди с грозами и порывистым ветром, на севере возможен град. На западе, юге, юго-востоке Казахстана – погода без осадков, сообщает Zakon.kz со ссылкой на "Казгидромет".

В Акмолинской, Карагандинской областях местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с, днем возможен град. В Костанайской области ночью ожидается местами, днем на большей части усиление ветра 15-20 м/с. В Северо-Казахстанской области ночью и утром местами ожидается туман, днем усиление ветра 15-20 м/с, возможен град. В Актюбинской, Павлодарской областях, днем в Жамбылской области местами ожидается усиление ветра 15-20 м/с. Днем в Кызылординской области местами усиление ветра 15-20 м/с, с пыльной бурей.

В Кызылординской, Жамбылской, Туркестанской, местами в Актюбинской, Атырауской, Мангистауской, Западно-Казахстанской, Карагандинской областях ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

Погода в Алматы днем 25°, частично облачно.

Погода в Астане днем 22°, преимущественно облачно.

Прогноз погоды на 24 августа.

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