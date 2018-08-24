Инвестиции в образование в РК сократились на 16,4%

При этом в целом объем капитальных инвестиций по всем сферам деятельности вырос на 36% за год, достигнув 5,5 триллиона тенге.

В Казахстане за 7 месяцев объем капвложений в просвещение составил лишь 103 миллиарда тенге - на 16,4% меньше, чем годом ранее. Об этом говорится в исследовании finprom.kz, передает Zakon.kz.

Так, инвестиции в основной капитал за 7 месяцев 2018 года составили 5,5 трлн тенге - это на 35,6% или 1,4 трлн тенге больше, чем за аналогичный период годом ранее.

За последние 5 лет самый высокий показатель темпов годового роста в соответствующем периоде (январь-июль).

В то же время инвестиции в образование сократились на 16,4% год-к-году (минус 20,2 млрд тг) и составили 103,3 млрд тенге против 123,5 годом ранее. Доля инвестиций в образование от общего объема капвложений также сократилась с 3% до 1,9%.

Несмотря на значительное сокращение (минус 38,1% год-к-году) лидером по капитальным инвестициям в образование является Астана - 19,1 млрд тг (годом ранее - 30,9 млрд тг).

В южной столице - Алматы - на развитие образования за январь-июль 2018 года было выделено 13,7 млрд тг, что на 12,1% больше чем год назад (было 12,2 млрд тг).

В ныне Туркестанской области (бывшей ЮКО) на нужды образования направили 11,2 млрд тг.

Меньше всего инвестируют в образование в Костанайской области и ЗКО - 834 млн тг и 1,6 млрд тг соответственно.



Финансируются основные фонды сферы образования в основном за счет местного и республиканского бюджетов - 37 млрд тг и 35,9 млрд тг соответственно, что совокупно составляет 70,6% от всех инвестиций.

За счет собственных средств бизнеса отрасли было инвестировано 25,4 млрд тг, что на 39,3% меньше, чем годом ранее - 41,9 млрд тг. При этом за счет банковских кредитов и заемных средств суммарно за 7 месяцев текущего года было инвестировано всего 5 млрд тг (годом ранее - 4,3 млрд тг).

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