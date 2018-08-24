Артистка чувствует себя хорошо.

Российскую балерину Анастасию Волочкову экстренно доставили в больницу во время отпуска в Греции, пишет РИА Новости.

Артистка опубликовала фото перевязанной ноги и сообщила, что поранилась, ударившись о камень с морскими ежами.

"Увидев стопу, испугалась! Она вся была в иголках черных!" — отметила Волочкова.

Балерина рассказала, что сразу обратилась за медицинской помощью, после чего ее экстренно отправили в клинику. По словам Волочковой, в ее стопе нашли 20 иголок, на извлечение которых у врача ушло около двух с половиной часов.

В комментарии артистка отметила, что после перевязки смогла продолжить отдых и чувствует себя хорошо.

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