За правонарушения детей отвечают взрослые – ДВД Алматы

Ювенальные полицейские Алматы активизировали работу по выявлению правонарушений в подростковой среде.

В Алматы завершается оперативно-профилактическое мероприятие «Подросток и улица», проводимое ювенальной полицией с 20-го по 24 августа включительно, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского ДВД.

Цель акции – пресечения преступлений и правонарушений в подростковой среде, а также поиск детей, не охваченных учебным процессом.

«В ходе данной отработки сотрудниками нашего подразделения в Наурызбайском районе выявлен факт продажи несовершеннолетнему табачных изделий. Как сообщил сам подросток, сигареты в этом магазине он приобретал ежедневно. Между тем, продавец в свое оправдание стала утверждать, что отец этого юноши звонит ей и просит продать через сына табачные изделия. Инспекторы по данному факту собрали материал, которые далее по подследственности будут направлены для рассмотрения и принятия решения в специализированный суд по делам несовершеннолетних», – сообщила начальник отдела ювенальной полиции МПС ДВД Алматы Лейла Алипбаева.

Также она сообщила о том, что на одном из рынков в Жетысуском районе были выявлены трое несовершеннолетних, которые прибыли в Алматы из другого города и во время летних каникул без сопровождения законных представителей занимались торговлей. Для установления личности и передачи родителям, юношей определили в Центр адаптации несовершеннолетних. Теперь их родители будут привлечены к административной ответственности за ненадлежащий досмотр за своими чадами.

Вместе с тем, сотрудники УВД Турксибского района проверили на дому неблагополучные и малообеспеченные семьи. В одном случае женщина воспитывает троих несовершеннолетних детей, двое из которых проживают вместе с ней в арендованном жилище. Как установлено, эти дети не посещают школу.

«Отметим, что параллельно с 1 августа по 30 сентября стартовала общереспубликанская акция «Дорога в школу». В рамках этого мероприятия женщине оказана правовая помощь в сборе документов для устройства детей в школу и передачи всех материалов в районный отдел образования. Кроме того, мы ей посодействуем в приобретении канцелярских принадлежностей и школьной формы. В то же время следует в очередной раз напомнить, что согласно Кодексу об административных нарушениях, за невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей, а также за продажу табака и табачных изделий лицам, не достигшими восемнадцати лет, предусмотрена административная ответственность», - уточнила полковник Алипбаева.

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