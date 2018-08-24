Полицейские Наурызбайского района Алматы подвели итоги первого года работы в новом здании

Почти 60% преступлений, совершенных в районе, раскрывается «по горячим следам».

Ровно год назад стражи порядка Наурызбайского района переехали из крохотного двухэтажного помещения в светлое, комфортное, просторное четырехэтажное строение. Сегодня они подводит итоги своей работы, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Алматы.

16 марта 2015 года в соответствии с Постановлением правительства РК, а также приказов МВД РК и ДВД Алматы было создано УВД Наурызбайского района со штатной численностью 214 единиц. Правда нового здания для них не нашлось, и сотрудники нового подразделения базировались в здании Каменского отдела полиции Алматинской области.

«Скажем откровенно, условий для бесперебойной работы практически не было, некоторый личный состав расположился в гараже, который временно был переоборудован под рабочие кабинеты. Теперь же с переездом в новое административное здание ситуация кардинально изменилась, что, конечно же, в первую очередь сказалось на эффективности работы нашего подразделения. Так с начала года всего в единый реестр досудебного расследования зарегистрировано 1 тысяча 123 заявлений и сообщений об уголовных правонарушениях. Процент их раскрываемости составил 57,1% . Вместе с тем, к административной ответственности привлечены 4 тысяч 359 человек. Большая часть правонарушений выявляется силами участковых инспекторов полиции. Кроме того, их силами с начала года раскрыто 147 преступлений. Всего на территории района имеются 9 опорных пунктов полиции», - информировал начальник УВД Наурызбайского района Динмухамед Ауелхан.

Также в полицейском подразделении отметили, что акимат города перед запуском работы нового УВД предусмотрел его стопроцентное материально-техническое оснащение. Сегодня личный состав райуправления имеет криминалистическую лабораторию, оснащенную по «последнему слову техники», современный тир, вольеры для служебно-розыскных собак, спортзал для ежедневных физических тренировок, актовый зал, боксы для служебного транспорта и автомобильную мойку. В ближайшей перспективе строительство спортплощадки и полосы препятствий.

«Сегодня на административной территории УВД Наурызбайского района расположены 10 населенных пунктов, 113 садоводческих обществ, 4 крупных рынка, 2 коттеджных городка и 4 жилых комплекса. В районе имеется 315 улиц и 654 перекреста, на которых планируется установить 1 тысяча 962 камеры видеонаблюдения. В настоящее время на 311 перекрестках и улицах установлены 911 систем наблюдения. Официально на территории нашего района прописаны 170 тысяч человек», - отметил подполковник Ауелхан.

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