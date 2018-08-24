Казахстан выступил на Совбезе ООН с предложениями по противодействию терроризму

Кроме того, особый акцент был сделан на необходимости жесткого контроля и решительного пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами.

Террористическая угроза странам Центральной Азии, исходящая из Афганистана, усиливается, что связано с перемещением в эту страну иностранных боевиков из Сирии и Ирака. Об этом заявил заместитель Генерального секретаря ООН Владимир Воронков на заседании Совета Безопасности ООН на тему «Угрозы международному миру и безопасности, создаваемые террористическими актами», передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу МИД.

Он представил членам Совбеза ООН Седьмой доклад главы ООН Антониу Гутерриша об угрозе со стороны ИГИЛ (ДАИШ) международному миру и безопасности, а также усилиях ООН в поддержку государств-членов в противодействии этой угрозе.

Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров, выступая на заседании, призвал консолидировать усилия на международном, региональном и национальном уровнях для борьбы с терроризмом. При этом приоритетной задачей он назвал предотвращение распространения терроризма и экстремизма среди молодежи.

К. Умаров также выдвинул ряд конкретных предложений Казахстана. В их числе принятие инициированного Главой государства Кодекса поведения для достижения мира, свободного от терроризма в качестве многостороннего политического обязательства государств-членов ООН, направленного на борьбу с этой угрозой.

Кроме того, особый акцент был сделан на необходимости жесткого контроля и решительного пресечения наркотрафика, незаконной торговли природными ресурсами и культурными артефактами, а также использования новых технологий и способов оплаты, которые являются основными источниками финансирования терроризма.

Также подчеркивалась важность усиления обмена биометрической информацией о террористах между региональными и международными базами данных для получения своевременных сведений о группах и отдельных лицах с деструктивными намерениями, а также пресечения террористических идей в интернете.

Кроме того, постпред Казахстана выразил необходимость обеспечения устойчивого экономического развития в странах с высокой степенью террористической угрозы наряду с созданием рабочих мест, в первую очередь, для молодежи в качестве альтернативы вовлечению в террористическую деятельность.

С докладами в ходе заседания СБ ООН, прошедшего под председательством Министра иностранных дел Великобритании Джереми Ханта, также выступили исполнительный директор Исполнительного директората Контртеррористического комитета ООН Мишель Конинкс, ведущий эксперт Международного центра изучения радикализации Джоана Кук и другие члены Совета Безопасности ООН.

Перед началом заседания члены Совета Безопасности и Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш почтили минутой молчания память бывшего главы ООН Кофи Аннана, ушедшего из жизни 18 августа 2018 года.

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