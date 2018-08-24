Застройщики навязывают жильцам в домах-новостройках свои управляющие компании

Исключительное право выбирать форму управления, в том числе создавать КСК, принадлежит общему собранию собственников квартир.

Сегодня одним из проблемных вопросов является то, что после завершения строительства дома застройщик назначает свою управляющую компанию.

Так, покупатель квартиры подписывает договор купли-продажи, в соответствии с которым обязуется до начала оформления права собственности на квартиру заключить договор с организацией, назначаемой Заказчиком строительства, на управление и эксплуатационное обслуживание многоквартирного жилого дома. То есть, подписав договор, покупатель подтверждает выбор управляющей компании.

По информации АО "КазЦентр ЖКХ", такой способ назначения противоречит действующему жилищному законодательству. Согласно Закону Республики Казахстан "О жилищных отношениях" исключительное право выбирать форму управления, в том числе создавать КСК, принадлежит общему собранию собственников квартир.

Вместе с тем, такой способ сегодня является вынужденным, поскольку квартиры в домах-новостройках раскупаются не сразу. Кроме того, после сдачи дома в эксплуатацию и до оформления гражданами права собственности на практике проходит достаточно длительный период. Поэтому провести собрание собственников просто не представляется возможным по причине их отсутствия. В связи с этим, на период гарантийного срока эксплуатации новых домов, который составляет не менее двух лет со дня приёмки, застройщик назначает свою управляющую компанию. В течение этого времени дольщик или покупатель вправе предъявить застройщику требование устранить недостатки.

Если собственников квартир не удовлетворяет работа управляющей компании, то на общем собрании они вправе принять решение о смене управляющей организации и об изменении формы управления объектом кондоминиума.

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