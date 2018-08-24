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На севере страны ожидаются сильные дожди

Над северными районами Казахстана расположен активный облачный массив.

Фото : РГП "Казгидромет"24 августа 2018, 11:41

РГП "Казгидромет" опубликовал прогноз на 25-27 августа, сообщает zakon.kz.

Синоптики отмечают, что активный облачный массив, связанный с высотным циклоном, расположен над северными районами Казахстана. В предстоящие трое суток с этим циклоном в северных, центральных и восточных областях ожидаются дожди, грозы, при грозах сильный шквалистый ветер, местами возможен град.

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"В северных областях в субботу и воскресенье местами возможен сильный дождь. На остальной территории республики преимущественно без осадков, а температура воздуха в этот период предполагается около средних многолетних значений и местами ниже нормы на 2-4°С", - говорится в сообщении метеорологов.

Также казахстанцев информируют о том, что в Петропавловске 25 августа ожидается дождь, гроза, шквал, град. Ветер северо-западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

Ранее сообщалось, что 20 августа в Астане осадков выпало намного выше нормы. Более 100 единиц специализированной техники устраняли последствия ливня.


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