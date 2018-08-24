В Кызылорде осудили мошенника, присвоившего 2,5 миллиона тенге

Сначала суд приговорил его к 5 годам лишения свободы, но затем решил смягчить наказание.

Дело о мошенничестве в особо крупном размере рассмотрено в Кызылорде, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу городского суда №2.

Согласно материалам дела, подсудимый выманил у одного из местных жителей 2 500 000 тенге, дав ему заведомо невыполнимое обещание помочь в приобретении социального жилья по государственной программе вне очереди.

«Приговором суда подсудимый признан виновным по статье 190 часть 3 пункт 1 УК РК и в отношении него назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 5 лет. Однако, ввиду наличия у подсудимого 6 несовершеннолетних детей, согласно пункту 2 части 1 статьи 4 Закона Республики Казахстан от 13.12.2016 года «Об амнистии в связи с 25-летием Независимости», подсудимому назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 2 года 6 месяцев», – говорится в сообщении пресс-службы суда №2 г. Кызылорды.

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