Три человека погибли в ДТП в Карагандинской области

Еще трое с различными травмами доставлены в больницу.

По факту смертельного ДТП, унесшего жизни трех человек, начато досудебное расследование, сообщает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ДВД Карагандинской области.

Как сообщили в ведомстве, ДТП произошло 23 августа текущего года на автодороге «Караганда-Балхаш» в 25 км. от поселка Акжал.

По предварительным данным, 30-тилетний водитель автомашины «Lada Largus», житель Алматинской области, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание в кювет.

В результате ДТП три пассажира автомашины «Lada Largus», из них два несовершеннолетних, от полученных травм скончались на месте. Водитель и еще три пассажира с различными травмами госпитализированы.

«В настоящий момент назначены соответствующие экспертизы. Начато досудебное расследование по статье 345 часть 4 УК РК», – сообщили в пресс-службе ДВД.

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