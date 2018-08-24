На заводе Tesla в Калифорнии вспыхнул пожар
Загорелся картон, собранный для переработки.
На предприятии по производству электромобилей Tesla в калифорнийском Фримонте произошло возгорание, передает "Известия".
Как сообщает KTVU со ссылкой на местное пожарное подразделение, загорелся картон, собранный для переработки. Затем огонь перекинулся на траву и здание.
Основатель компании Tesla Илон Маск в Twitter сообщил, что он приехал на место, ситуация под контролем. Никто не пострадал, ущерба предприятию не нанесено.
No injuries, 1/4 acre of grass burned in fire near Fremont @Tesla factory per @FremontFire https://t.co/vRok29CWzH pic.twitter.com/tpuTgq0dHT— KTVU (@KTVU) 24 августа 2018 г.
На данный момент возгорание ликвидировано. Очевидцы сообщили о черном едком дыме с завода.
В начале августа Tesla отчиталась о рекордных квартальных убытках.
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