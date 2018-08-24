Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Из МВД в область: назначен замначальника ДВД Костанайского региона

Им стал полковник полиции Кожаев Мухтар.

Фото : ДВД Костанайской области24 августа 2018, 13:50

Назначен новый заместитель начальника ДВД Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Им стал полковник полиции Кожаев Мухтар Жумабаевич, который будет курировать вопросы следствия и дознания.

Ранее он занимал должность начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК.

Мухтар Кожаев служит в органах внутренних дел с 1995 года после окончания Алматинского юридического института МВД РК. Служебную деятельность начинал следователем группы по расследованию грабежей и разбойных нападений следственного отдела ОВД Актау Мангистауской области. Возглавлял полицию Жанаозена во время беспорядков 16 декабря 2011 года.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе с 2012 года работал заместителем начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК, а в 2017 году возглавил данное подразделение.


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты