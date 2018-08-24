Из МВД в область: назначен замначальника ДВД Костанайского региона

Им стал полковник полиции Кожаев Мухтар.

Назначен новый заместитель начальника ДВД Костанайской области, передает Zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Им стал полковник полиции Кожаев Мухтар Жумабаевич, который будет курировать вопросы следствия и дознания.

Ранее он занимал должность начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК.

Мухтар Кожаев служит в органах внутренних дел с 1995 года после окончания Алматинского юридического института МВД РК. Служебную деятельность начинал следователем группы по расследованию грабежей и разбойных нападений следственного отдела ОВД Актау Мангистауской области. Возглавлял полицию Жанаозена во время беспорядков 16 декабря 2011 года.

За годы службы работал на различных руководящих должностях, в том числе с 2012 года работал заместителем начальника Управления зонального контроля предварительного следствия Следственного департамента МВД РК, а в 2017 году возглавил данное подразделение.

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