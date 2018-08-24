ПРАВМЕДИА: бесплатный вебинар по наследственному праву

Ведущий вебинара - Максатов Нуржан.

Дамы и господа!

28 августа в 11:00 часов по времени Астаны смотрите бесплатный вебинар, организованный ИС «ПАРАГРАФ» на портале ПРАВМЕДИА «Актуальные вопросы теории и практики наследственного права».

Вы узнаете:

- как применяются нормы о наследовании на практике;

- как разрешаются судебные споры о наследстве;

- какие зарубежные нормы были включены (имплементированы) в казахстанское законодательство и многое другое.

Вебинар полезен начинающим юристам, студентам и магистрантам юридических факультетов, нотариусам и всем, кто интересуется вопросами наследования.

Ведущий: Максатов Н., юрист-консультант юридической фирмы Legal partnership, член ассоциации юристов РК, член-корреспондент Международной Академии Информатизации, арбитр Международного арбитражного суда (г.Таллин), цивилист, магистр юридических наук.

Задайте ведущему свой вопрос и получите ответ в прямом эфире.

Для участия в вебинаре зарегистрируйтесь.

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