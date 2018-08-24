Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Злоумышленники сняли зеркала с машины дочери Тимура Бекмамбетова

Размер ущерба устанавливается.

Фото : Екатерина Чеснокова/ РИА Новости24 августа 2018, 14:10

23 августа на Кутузовском проспекте Москвы неизвестные обокрали дочь известного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, передает ren.tv.

По сообщению телеканала, разбойники сняли зеркала заднего вида с BMW X4, цена которого составляет не менее трёх миллионов рублей. В столичном управлении МВД сообщили, что накануне в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже зеркал. По данному факту проводится проверка.

Бекмамбетов как режиссер и продюсер известен картинами: "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Ирония судьбы: Продолжение", "Особо опасен", "Президент Линкольн: охотник на вампиров", "Днюха!", по серии "Ёлки".


Больше важных новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Реклама Правила использования материалов Контакты