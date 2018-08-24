Злоумышленники сняли зеркала с машины дочери Тимура Бекмамбетова

Размер ущерба устанавливается.

23 августа на Кутузовском проспекте Москвы неизвестные обокрали дочь известного режиссера и продюсера Тимура Бекмамбетова, передает ren.tv.

По сообщению телеканала, разбойники сняли зеркала заднего вида с BMW X4, цена которого составляет не менее трёх миллионов рублей. В столичном управлении МВД сообщили, что накануне в отдел полиции обратилась женщина с заявлением о краже зеркал. По данному факту проводится проверка.

Бекмамбетов как режиссер и продюсер известен картинами: "Ночной Дозор", "Дневной Дозор", "Ирония судьбы: Продолжение", "Особо опасен", "Президент Линкольн: охотник на вампиров", "Днюха!", по серии "Ёлки".

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