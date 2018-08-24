В Алматы подано 78 исков о принудительном изъятии участков, неиспользуемых по назначению

По результатам проверок выявлено 515 нарушений земельного законодательства РК.

В Алматы проведено 547 внеплановых проверок за первое полугодие. Об этом сообщил руководитель Управления по контролю за использованием и охраной земель города Ержан Сейтенов на пресс-конференции в региональной службе коммуникации города, передает Zakon.kz.

По его словам, по результатам проверок выявлено 515 нарушений земельного законодательства РК и приняты меры административного воздействия в виде штрафов на общую сумму 23 364 490 тенге, из которых:

- 58 – за самовольное занятие земель, находящихся в государственной собственности, по которым наложены штрафы по ст. 136 КоАП на сумму 15 812 820 тг;

- 13 – за использование земельных участков не по целевому назначению, по которым наложены штрафы по ч. 1 ст. 339 КоАП на сумму 480 970 тг;

- 6 – за не использование земельных участков, предназначенные для ведения сельского хозяйства, по которым наложены штрафы по ст. 338 КоАП на сумму 7 070 700 тг. Необходимо отметить, что согласно нормам КоАП 160 административных дел объединены в одно производство и вынесено 1 постановление по делу об административном правонарушении.

- 279 – за не использование земельных участков, предназначенных для строительства объектов, по которым выданы предписания о принятии мер по использованию земельных участков по назначению.

Административный штраф за данное нарушение не предусмотрен.

Из наложенных 77 административных штрафов: 35 штрафов на сумму 13 864 825 тенге уплачено в доход государства; 42 штрафа на сумму 9 499 665 тенге направлено судебным исполнителям на принудительное взыскание.

Также Управлением в суды города Алматы подано 78 исковых заявлений о принудительном изъятии земельных участков, используемых не по назначению, предоставленных для строительства объектов, принадлежащих физическим и юридическим лицам.

"В настоящее время по ранее поданным искам имеются вступившие в законную силу решения судов о принудительном изъятии 13 земельных участков. Также 1 земельный участок сельскохозяйственного назначения собственниками добровольно передан в пользу государства", - заключил Е.Сейтенов.

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