Число погибших при землетрясениях в Индонезии возросло до 555 человек

Экономический ущерб от стихии составляет 348 миллионов долларов.

Число погибших в результате нескольких землетрясений на индонезийском острове Ломбок увеличилось до 555 человек. Об этом сообщает телеканал Channel NewsAsia со ссылкой на национальное Агентство по предотвращению стихийных бедствий.

По последним данным от life.ru, из-за стихии пострадало около 1,5 тысячи человек. Более 390 тысяч местных жителей остались без своих домов, их разместили во временных центрах приёма беженцев.

Землетрясение магнитудой 6,9 произошло на севере острова Ломбок 5 августа. Тогда оно унесло жизни более 430 человек. Потом было зафиксировано ещё несколько подземных толчков.

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